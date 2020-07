Il Floriana di Gaucci in ritiro nel perugino

Si parla di Gaucci, di Malta, di Perugia… ma tranquilli, non centra nulla la cordata maltese che nelle scorse settimane aveva tentato un approccio con il presidente Santopadre per acquistare la società. La notizia riguarda il Floriana, la squadra maltese di cui è presidente il figlio minore di Luciano Gaucci, Riccardo.

Vittoria del campionato e preliminari

Con lo stop al campionato e l’assegnazione del titolo di campione nazionale, la squadra, allenata dal tecnico napoletano Enzo Potenza, si deve preparare a disputare il primo turno preliminare di Champions League e per farlo avrebbe scelto l’Italia, cara a presidente e allenatore, e in particolare l’Umbria.

La scelta di Gualdo Cattaneo

I sondaggi andavano avanti da un po’: si era parlato anche di Pietralunga, poi a quanto pare la scelta sarebbe ricaduta su Gualdo Cattaneo, in particolare la frazione di Marcellano, situata su una collinetta quasi a 400 metri sul livello del mare. Lì la squadra si ritroverà il 3 agosto per preparare il primo turno preliminare, che dovrebbe essere giocato fra il 18 e il 19.

Amichevoli con le umbre?

In Umbria Riccardo Gaucci conoscerà l’avversario del suo Floriana – è in corso infatti il girone preliminare – e probabilmente organizzerà qualche amichevole con squadre del posto. Bisognerà capire quali possano essere, compatibilmente con le prescrizioni anti coronavirus. Da escludere, se non altro per ragioni di opportunità, visti anche i precedenti, che il figlio di Big Luciano possa farsi vedere dalle parti dei Perugia, soprattutto se, come temono i tifosi, il Grifo dovesse ritrovarsi impelagato nei playout, previsti per i giorni 7 e 14 agosto.