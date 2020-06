Il maltempo si abbatte sull’Aviglianese: danni

Articolo in aggiornamento

Disagi in serie sul territorio comunale di Avigliano Umbro (Terni) a causa del maltempo che nel tardo pomeriggio di lunedì ha flagellato l’intera zona. Numerosi gli allagamenti di strade, abitazioni, aziende e cantine. Colpita anche la zona industriale – vocabolo Rena – dove il fosso è esondato, creando problemi a non finire anche alle attività che insistono nella zona. Lungo la strada provinciale che dalla frazione di Sismano conduce invece a Todi (Perugia), nei pressi del cimitero, si è verificato uno smottamento che ha coinvolto due autovetture – non si registrano feriti – ed ha portato al blocco della viabilità. Lavoro a non finire per la Protezione civile comunale, i vigili del fuoco, la Croce rossa ed i carabinieri. Si segnala anche il crollo di muri di contenimento, lungo la vecchia strada del Mannello e nei pressi del centro storico in zona ‘Morrotto’.