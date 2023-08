‘Il mercante di stoffe’ e Matteo Corrado non si fermano: dall’Umbria alla Norvegia

La 27° edizione del festival culturale ‘Stella d’Oro’ di Allerona ha aperto il sipario lo scorso 30 luglio offrendo al suo pubblico una carrellata di eventi che spaziano tra cinema, musica, letteratura e teatro. La rassegna, da sempre, riserva un occhio di riguardo al teatro perché in origine il festival era caratterizzato proprio da un concorso teatrale a premi riservato a compagnie amatoriali. Negli ultimi anni l’offerta si è andata diversificando e arricchendo e l’edizione 2023 di ‘Stella d’Oro’ mette in scena vari generi quali commedie brillanti e drammatiche e, interessante novità del 2023, un musical in assolo interpretato e scritto da Matteo Corrado. ‘Il mercante di stoffe’ è uno spettacolo che coinvolge anche l’associazione I Borghi più Belli d’Italia in Umbria, grazie al partenariato con l’associazione Orion di Terni per coinvolgere le amministrazioni comunali facenti parte dell’associazione presieduta da Alessandro Dimiziani e promuovere la cultura teatrale dedicata a San Francesco, simbolo della nostra regione. Nello spettacolo ‘Il mercante di stoffe’ viene messa in scena l’atmosfera di Francesco nel periodo vissuto nella bottega del padre in Assisi. Il padre era, appunto, un mercante di stoffe e prima della conversione, Francesco lavorò insieme a lui. Nella piece teatrale si utilizza l’espediente dei colori e dei tessuti per raccontare prima la vita poi la conversione di Francesco: il percorso, non privo di tormento, che porterà il giovane a compiere una rivoluzione totale del suo modo di vivere e di rapportarsi con il mondo. Si tratta di un lavoro che assomma in sé tutti i linguaggi possibili del palcoscenico: la danza, la canzone, la recitazione. Un musical giocato in assolo da Matteo Corrado, dedicato alla figura di San Francesco di Assisi: eroe sì, ma della povertà, della rinuncia, della sottrazione. Lo spettacolo, patrocinato e sostenuto dal club dei Borghi più belli dell’Umbria, è già stato presentato in altri comuni appartenenti alla rete come Lugnano in Teverina, Stroncone, San Gemini e Acquasparta. Dopo Allerona – dove l’appuntamento è per sabato 12 agosto in piazza Santa Maria alle ore 21.15 – lo spettacolo e il suo autore voleranno alla volta della Norvegia, a Grimstad, per portare anche lì la bellezza e l’autenticità della storia umbra. Un’occasione importante, dove il bravo regista e attore ternano darà lustro al suo spettacolo e, nello stesso tempo, promuoverà le bellezze della nostra regione anche nel nord Europa.

Condividi questo articolo su