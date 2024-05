Il PalaTerni e il suo uso: «Cosa è cambiato rispetto al 2020?»

di Federico Carli

Presidente della Ternana Esseti

Chiarezza per amor dello sport ternano.

PalaTerni. PalaSport. PalaEventi. Ho aspettato sia che venisse presentato il calendario delle iniziative curato da Umbria forum start up voluta dalla Pala Ternana Eventi Srl, sia che si disputasse il primo concerto prima di scrivere queste righe.

Come presidente della Ternana Esseti, società di pallacanestro che in questa stagione ha stretto un rapporto di collaborazione con la Leo Basket e la Pgs Bosico, ho cercato nelle scorse settimane una interlocuzione per capire se ci fossero le condizioni per utilizzare lo splendido impianto nato dalle ceneri del Foro Boario. Probabilmente ho sbagliato le interlocuzioni o gli interlocutori. Sta di fatto che non sono riuscito ad ottenere una risposta ad una domanda apparentemente semplice: l’impianto può essere utilizzato per far allenare e giocare gli atleti, dal settore giovanile alla prima squadra, a pallacanestro?

Questo è accaduto sia in prossimità dell’inaugurazione che successivamente. Mai mi è stata concessa la possibilità di sedermi attorno ad un tavolo per capire e conoscere sia la disponibilità all’utilizzo che gli eventuali costi. Gli eventi che sono stati annunciati, rappresentano per la città sicuramente un banco di prova importante e saranno in grado di attrarre spettatori anche da fuori regione, creando, si spera, un movimento culturale e turistico in grado di sostenere il tessuto economico di Terni. Era ora! Ci voleva.

Tuttavia resta un nodo da sciogliere: cosa rappresenta quest’opera per la città? Il 6 agosto del 2020 presso il Comune di Terni venne firmato il contratto per dare inizio ai lavori del nuovo PalaSport di Terni. ‘Una realizzazione che porta nuova vitalità alla città dello sport, con una visione europea, che ha come obiettivi la sostenibilità, l’innovazione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini’, si legge in un comunicato stampa dell’epoca. Quindi le intenzioni iniziali erano queste.

Nel progetto di rendering campeggiava accanto al parcheggio la scritta Palasport. Cosa è cambiato? E soprattutto la città di Terni ha deciso che non sia più necessario disporre di un impianto pubblico per lo sport cittadino? O meglio che l’impianto venga utilizzato solo per i grandi eventi sportivi? Sono scelte che eventualmente vanno socializzate. Tra l’altro nella planimetria compare quello che veniva indicato come campo di allenamento e che un tempo si diceva potesse essere utilizzato dalle società del territorio. Può essere ancora così?