Il pasto tarda e lui entra in cucina, insulta il cuoco e picchia i titolari. Denunciato

Secondo lui, stava attendendo troppo dopo aver fatto l’ordinazione presso un locale di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Così ha pensato bene di entrare in cucina per insultare il cuoco. La titolare è subito intervenuta in difesa del dipendente e, per tutta risposta, il soggetto – un 32enne di nazionalità italiana con svariati precedenti di polizia – l’ha colpita al petto e poi afferrata per il collo, minacciandola. Il giovane si è poi allontanato dal locale senza pagare, non prima di aver colpito con un pugno al volto il marito della titolare che aveva cercato di riportare la calma. Le indagini della polizia di Assisi hanno comunque consentito di identificarlo e denunciarlo per lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento.

Condividi questo articolo su