Il primo violoncello della Scala si esibisce a Massa Martana

Al teatro Consortium di Massa Martana, domenica 19 febbraio alle 17.30, il pubblico della Filarmonica Umbra farà un viaggio in vari generi musicali tra cui anche quello della musica pop. Unico interprete sarà Sandro Laffranchini, primo violoncello del teatro alla Scala di Milano.

‘Unconventional cello’

Portare il linguaggio armonico e ritmico su uno strumento percepito come prettamente melodico dal pubblico, condensare la scrittura di brani polifonici su uno solo strumento è possibile? Violoncello corrisponde a Bach o c’è anche altra musica da scoprire? Trascrivere, comporre e adattare ai tempi di fruizione attuali brani che vanno dal 1700 al 1980, senza snaturare le caratteristiche di ciascun autore e brano. Riscoprire i più famosi brani di musica popolare attraverso uno strumento ad arco. Da Telemann a Ligeti, dai Beatles a Paolo Conte, il violoncellista Sandro Laffranchini presenta un libero excursus che ha come filo rosso il desiderio di proporre qualcosa di diverso , di facile ascolto ma in una profonda concezione dell’ essere umano di fronte allo scorrere del tempo. Ampliare il ventaglio delle possibilità di repertorio che può offrire il violoncello, avvicinare il mondo della leggera alla classica, dove la bella musica non rappresenti una classificazione ma solo amore per il bello.