Il regalo come il caffè: ‘sospeso’ per donare un sorriso a Natale

di Fra.Tor.

Prendendo spunto dalla tradizione napoletana del ‘caffè sospeso’, nasce a Terni una nuova iniziativa di solidarietà che, in occasione delle festività natalizie persegue il duplice obiettivo di essere vicino alle persone in difficoltà e di promuovere la rete dei negozi di prossimità della città. «Lavorare insieme per affermare un forte senso di comunità anziché dividersi andando dietro a particolarismi». In concomitanza con la festività del Natale, Confcommercio Terni e l’associazione ‘Clown vip Terni’, in collaborazione con l’associazione ‘San Vincenzo de’ Paoli’, promuovono l’iniziativa solidale ‘Il regalo sospeso: un Natale per tutti’, patrocinata dal Comune di Terni.

L’iniziativa

Grazie a questa iniziativa i cittadini possono donare un ‘regalo sospeso’ recandosi in uno degli oltre venticinque negozi aderenti, effettuare la spesa, consapevoli che saranno poi le associazioni del volontariato coinvolte a ritirarlo e a consegnarlo ai destinatari. La scelta del regalo sospeso è libera sia in termini di importo, oggetto nonché di potenziale destinatario (bambino, adulto o intero nucleo famigliare); dipende esclusivamente da colui che decide di acquistare il dono. Il donatore può decidere se rimanere anonimo o comunicare i propri dati, così da consentire agli organizzatori di ringraziarlo. Al termine delle festività natalizie i ‘regali sospesi’ donati saranno rendicontati sulla pagina Facebook ‘Il regalo sospeso: un Natale per tutti’. Le attività aderenti sono riconoscibili per la presenza di una adesivo con il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso e l’elenco è consultabile sulla pagina Facebook. «Insieme alle due associazioni – spiega Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni – abbiamo deciso di mettere in campo questa iniziativa che consente di essere vicino a chi è in difficoltà e, nel contempo, promuove la rete dei negozi di prossimità della città. Da tempo affermiamo che, in città, sarebbe necessario investire di più sul senso di comunità, per ritrovare le ragioni del sostenersi a vicenda, sia nelle difficoltà che di fronte alle opportunità di crescita per la città. Solo facendo concretamente squadra, potremo vincere le complesse sfide che si delineano per il futuro della comunità. Il Natale ci sembra un’occasione importante per riaffermare tali valori, anche se ovviamente questi principi dovrebbero ispirare quotidianamente azioni e scelte, nelle diverse articolazioni, sia istituzionali che private, della nostra comunità cittadina, contrastando qualsiasi tentazione di frammentazione e disgregazione, derivata da eccessivi particolarismi».

Un Natale per tutti

«Come ‘Clown vip Terni’ – sottolinea Stefano Stellati, presidente dell’associazione – siamo lieti di poter contribuire a questa iniziativa che riteniamo importante e che riassume sia lo spirito del Natale, sia uno dei nostri fini associativi: portare gioia a persone meno fortunate. Ringrazio la Confcommercio per aver accolto e condiviso da subito l’idea, ed i negozianti che hanno aderito; un pensiero è riservato anche all’associazione San Vincenzo de Paoli che da sempre sostiene chi è in difficoltà. Siamo inoltre felici che il Comune abbia voluto patrocinare questa iniziativa che riteniamo importante per la città di Terni nella speranza che diventi un appuntamento annuale via via sempre più sentito e partecipato». Marcello Petrini , vicepresidente dell’associazione San Vincenzo de Paoli, portando i saluti del presidente Roberto Reale, «ringrazia la Confcommercio e l’associazione ‘Clown vip Terni’ per l’attenzione e la sensibilità nei confronti dei bambini appartenenti a famiglie con disagio economico ed altro. È proprio sotto il periodo natalizio che le famiglie in difficoltà sentono maggiormente la frustrazione per non poter soddisfare i desideri dei propri figli. La magia del Natale non è per tutti. Con il nostro ‘Emporio bimbi’ sosteniamo 340 bambini provenienti da 32 diverse nazionalità, un posto in cui tutto quello che ci viene donato lo consegnamo ai bambini e alle loro famiglie».