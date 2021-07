Il saluto di Andy Luotto all’amico pasticciere morto in un incidente

Condividi questo articolo su

















Anche un personaggio istrionico e sopra le righe come Andy Luotto, nato come attore e poi preso dall’amore per la cucina, si commuove nel ricordo del pasticciere folignate Davide Pacchia, morto due mesi fa in un incidente mentre consegnava il frutto del suo lavoro.

Per Davide, proprio davanti alla sua pasticceria, si è tenuto un evento di ricordo: riuniti i suoi vecchi amici, con immancabili vassoi di dolci e rustici, il suo vanto, il modo migliore per ricordarlo.