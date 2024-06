Il test di Rorschach ‘sbarca’ a Terni con un convegno a ‘Il Drago’

La tecnica Rorschach e i cambiamenti della società nel tempo sono stati al centro di un convegno organizzato dal circolo ‘Il Drago’ di Terni nell’ambito del ciclo di appuntamenti ‘Percorsi culturali’, in collaborazione con la Fondazione Scuola Romana del Rorscharch e il patrocinio del Comune di Terni. ‘L’Esame completo della personalità’ è stato il tema dell’iniziativa che si è solta presso la sede del circolo, in piazza Duomo, alla presenza di esperti, medici e cittadini.

L’incontro è stato tenuto dal maggior esperto italiano del test di Rorschach e presidente della Fondazione Scuola Romana Rorschach, Istituto Rorschach più antico al mondo, Salvatore Parisi, che da più di cinquant’anni dedica la sua opera professionale all’approfondimento di questa tecnica di indagine della personalità, apportando enormi aggiornamenti allo strumento con la creazione delle Tavole Parallele Parisi-Pes, set di stimoli alternativi utili per consentire il retest in breve tempo.

Relatore anche Antonio Metastasio, medico specialista in psichiatria dell’adulto e delle dipendenze e specialista in geriatria, con esperienza clinica e accademica ventennale in Italia e nel Regno Unito. Il convegno ha visto la prestigiosa presenza del presidente della Corte dei Conti dell’Umbria, Antonello Colosimo, dell’assessore alla cultura Michela Bordoni e della presidente Incoming del Rotary club di Terni, Margherita Cirillo.

Il test Rorschach è la tecnica di indagine della personalità più conosciuta e usata nel mondo. Viene applicato in diversi contesti: clinico, evolutivo, pedagogico, in ambito giuridico-forense e nel contesto del lavoro per la selezione del personale. Il Rorschach consente di studiare in maniera approfondita la personalità mostrando le luci e le ombre, i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Questo test quindi, oltre ad essere essenziale in ambito clinico, è anche molto utile per la crescita personale. L’evento di Terni ha rappresentato la prima uscita a livello internazionale della Fondazione Scuola Romana Rorschach di cui Parisi è il fondatore.