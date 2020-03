Il virus pure negli uffici pubblici: a Perugia c’è un caso in Provincia

di P.C.

Non è ancora ufficiale, ma nella giornata di mercoledì è stata data notizia di un caso di positività per un dipendente della Provincia di Perugia che lavora nella sede di via Palermo. Si tratta di un impiegato con mansioni tecniche, di giovane età. Ma non sono gli unici casi che si verificano in operatori di servizi pubblici.

Il contagio e la quarantena

Il giovane dipendente della Provincia di Perugia è in buone condizioni, in isolamento casalingo. Stando a quanto trapela, il contagio sarebbe avvenuto attraverso il contatto con alcuni familiari a loro volta risultati positivi. Per questo motivo l’uomo era già in isolamento da diversi giorni e non ha frequentato gli uffici. Ma per precauzione per alcuni colleghi – una decina – sarebbe comunque scattato l’isolamento fiduciario per i prossimi giorni.

Ostetrica positiva, chiusi i consultori pubblici in Valnerina

Un’ostetrica è risultata positiva al Covid-19 nella Valnerina per questo motivo sono stati messi in isolamento alcuni colleghi, familiari e alcuni pazienti, con sorveglianza sanitaria per gli asintomatici e il tampone per coloro che manifestano sintomi. Si tratta di una dottoressa che presta servizio nel settore pubblico per vari consultori, nei comuni di Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto e Scheggino, i cui locali che quindi sono stati interdetti al pubblico per provvedere alla sanificazione. In una nota, l’azienda sanitaria ha spiegato che è stata effettuata «approfondita indagine epidemiologica» per avere un quadro completo delle persone e dei colleghi con cui la donna è venuta a contatto.

Sanificazione precauzionale alla Farmacia Cortonese di Perugia

Negli ultimi due giorni sono stati trovati positivi due farmacisti: una donna di Perugia e un uomo di Valfabbrica. Positivo anche un giovane operatore sanitario di Gubbio. In particolare, la positività al tampone di una farmacista perugina aveva fatto scattare l’allarme fra i residenti. Ma è stato poi appurato che la donna, pur essendo titolare di una farmacia, per la precisione quella di via Cortonese, lavora abitualmente a Camucia e si era già messa in isolamento volontario fin dai primi sintomi. Nei locali perugini, in ogni caso, è stata predisposta una sanificazione, in via precauzionale, effettuata nella giornata di giovedì. Il chiarimento è arrivato dagli stessi titolari via social.