Ilserv ritira la procedura di licenziamento collettivo

Primo sospiro di sollievo – e conferma di quanto già emerso nei giorni scorsi – per i lavoratori Ilserv: la procedura di licenziamento collettivo è stata ritirata. A renderlo noto sono i sindacati Fim, Fiom e Fismic e le rsu dell’azienda, alla luce dell’incontro che si è tenuto lunedì fra gli stessi, la Regione e la Ilserv.

«Procedura interrotta»

«Come organizzazioni sindacali – spiegano in una nota – abbiamo ribadito la richiesta di ritiro della procedura affinché la trattativa proseguisse senza il vincolo del licenziamento. Dopo una lunga discussione, l’azienda ha accettato la nostra richiesta, sottoscrivendo il verbale alla presenza della Regione Umbria e interrompendo di fatto la procedura aperta i primi di luglio con scadenza 30 settembre».

«Salvaguardare i livelli occupazionali»

I sindacati esprimono «soddisfazione per questo primo risultato. È comunque necessaria un’accelerazione dei tempi rispetto alla soluzione definitiva della vertenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, per garantire la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. Riteniamo indispensabile che già a partire dal prossimo appuntamento fissato per il giorno 22 settembre con Ast, si faccia chiarezza in merito agli impegni assunti».