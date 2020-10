Perugia, nel giorno del nuovo lockdown, ecco spuntare l’arcobaleno

di P.C.

Nella prima fase del lockdown, proprio un arcobaleno era diventato il simbolo della speranza, con lo slogan «Andrà tutto bene». Ora, in attesa di una nuova chiusura (la conferenza del premier Conte, attesa per sabato sera, si terrà nella giornata di domenica), arriva un segno dal cielo, come un messaggio di incoraggiamento. La foto, scattata da un perugino e caricata sui social, sta diventando virale.

L’illusione che fosse tutto finito

«Andrà tutto bene» così si leggeva sei mesi fa sui cartelloni affissi ai balconi, quando il primo lockdown, pur cogliendo di sorpresa una nazione intera, sembrò unire gli italiani sulle note delle canzoni cantate affacciandosi alla finestra. Pochi mesi dopo, mentre ci si preparava a ricominciare, la nuova impennata di contagi ha fatto ripiombare l’Italia nella paura e nella rabbia – come dimostrano i fatti di Napoli – mentre ci avviciniamo ad un inverno che si preannuncia lungo e difficile non solo dal punto di vista sanitario.

L’arcobaleno simbolo di speranza

E così, mentre a Roma si scrive il Dpcm che rappresenta l’anticamera di un nuovo lockdown ormai imminente, alla vigilia della prima domenica umbra con i negozi chiusi (come da ordinanza della presidente Tesei), nel week-end del ritorno all’ora solare, che segna l’ingresso psicologico nell’inverno, dopo un violento acquazzone, qualcuno ha immortalato un arcobaleno sulla città di Perugia. Forse per ricordarci dei bei sentimenti di qualche mese fa.

Il temporale di sabato a Perugia