In campo per Leo Cenci attori, carabinieri e vecchie glorie

Domenica lo stadio comunale di San Sisto sarà teatro del primo ‘Trofeo per Leo’, un triangolare di calcio tra vecchie glorie della serie A, Legione Carabinieri e mondo dello spettacolo, in ricordo del compianto Leonardo Cenci fondatore e Presidente di Avanti Tutta Onlus.

In campo carabinieri, vecchie glorie e personaggi dello spettacolo

Si chiama “In ricordo di Leo” il primo triangolare di calcio organizzato da Avanti tutta per ricordare il suo fondatore e presidente, Leonardo Cenci, e il suo messaggio di positività e vitalità, nonostante la malattia. L’appuntamento è per domenica 18 luglio alle ore 17 presso lo stadio di San Sisto. A sfidarsi saranno la squadra delle vecchie glorie della Serie A, quella della Legione dei Carabinieri e una rappresentativa del mondo dello spettacolo.

A breve arrivano gli ‘Avanti tutta days’

«L’appuntamento è importante – spiega Federico Cenci, il fratello di Leo – perché vuole essere un antipasto di quello che sarà l’estate di Avanti tutta, che culminerà i prossimi 10 – 11 – 12 settembre con gli Avanti tutta days al Barton Park. Grazie a chi ha reso possibile questo evento e a tutti gli ospiti che hanno voluto esserci. Sarà una festa dello sport, per rivedersi dopo un lungo periodo di tempo caratterizzato dalla pandemia. Il tutto si svolgerà ovviamente in sicurezza, secondo le normative anticovid».

Patrocinio e concessione gratuita

Per contribuite alla realizzazione dell’evento la giunta comunale, su proposta dell’assessorato allo Sport, ha concesso l’utilizzo gratuito dell’impianto, il secondo per importanza della città. Il ‘Trofeo per Leo’ ha ottenuto anche il patrocinio del Comune. «Con grande piacere e spirito di partecipazione – dichiara l’assessore allo Sport Clara Pastorelli – abbiamo fornito il nostro supporto ad Avanti Tutta Onlus, nella realizzazione di un evento che sarà l’ennesima occasione per ricordare una figura, quella di Leonardo Cenci, che ha dato tantissimo alla nostra città sul piano sociale e sportivo».