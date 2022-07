In ospedale si litiga sul green pass. E arriva la polizia

Intervento della polizia di Stato, sabato pomeriggio, presso l’ospedale di Perugia per un diverbio scoppiato fra una donna di nazionalità italiana di 54 anni e il personle dipendente, dovuto alla mancata esibizione del ‘green pass’, necessario fino ad almeno il 31 dicembre 2022 per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e alle Rsa. La discussione è nata quando il dipendente, al momento di richiedere la certificazione verde alla signora, si è visto opporre un deciso rifiuto. Nonostante i tentativi di riportare la donna alla calma, la stessa ha continuato a tenere una condotta oppositiva e ha chiesto l’intervento della polizia. Chiarito l’equivoco e riportata la calma tra le parti, la 54enne ha mostrato la certificazione verde riuscendo ad avere accesso alla struttura.

