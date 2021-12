In Perugia-Ternana anche derby toscano Alvini-Lucarelli: il livornese è imbattuto

Derby in campo e non solo al Renato Curi domenica pomeriggio. Il confronto tra Perugia e Ternana vedrà il confronto tra due tecnici originari della stessa regione – evento raro per questo specifico caso – come Massimiliano Alvini e Cristiano Lucarelli: toscani doc con caratteri diversi, pronti ad affrontarsi per la quarta volta in carriera a distanza di cinque anni dall’ultimo precedente. Finora non è andata così male al 46enne tecnico livornese, imbattuto al cospetto del collega 51enne di Fucecchio in gare di campionato.

Il 3-2 del settembre 2014

Alvini e Lucarelli in gare di campionato si sono incrociati in tre circostanze da allenatori, sempre alla guida delle stesse squadre. Il match numero uno risale al 28 settembre del 2014 quando la Pistoiese superò di misura 3-2 il Tuttocuoio nel campionato di Lega Pro – girone B – 2014/2015 con doppia curiosità: il gol d’apertura fu firmato da Marcello Falzerano, ora protagonista proprio con la maglia del Grifo, e il trainer livornese fu espulso per essere uscito dalla sua ‘area’ causa un rimprovero verso un suo giocatore. Una gara di ritorno non ci sarà perché l’attuale allenatore della Ternana verrà esonerato a febbraio.

Lo ‘scambio’ e il doppio confronto



Nell’annata successiva Lucarelli prende proprio il posto dello ‘Special One’ – all’epoca così fu definito Alvini, protagonista di sette anni straordinari con la società neroverde con ben tre promozioni all’attivo e passaggio dalla Promozione alla Lega Pro – sulla panchina del Tuttocuoio, mentre il 51enne di Fucecchio fa il percorso inverso. E dunque nuove sfide: non segna nessuno questa volta, doppio 0-0 e divisione della posta in palio. Da quel momento i due in sfide di campionato non si confronteranno più perché il livornese virerà in direzione sud (Messina e Catania, nel mezzo la breve avventura nella sua città in serie B), mentre Alvini si sposta al nord tra Albinoleffe e Reggiana. Adesso è ora di derby dell’Umbria. I tifosi rossoverdi al seguito saranno 843 e, come noto, si muoveranno da Terni con 20 pullman.

Il derby del subbuteo: Santanicchia vs Perotti

Ci sarà anche un altro derby domenica. È quello di calcio da tavolo subbuteo che vedrà confrontarsi Cesare Santanicchia in rappresentanza dei Grifoni e Marco Perotti per le Fere: prevista la diretta televisiva dalle 15.15 sul canale Umbria+Tv. Prevista la presenza di Pierluigi Signoretti, membro del consiglio federale della federazione italiana sportiva calcio tavolo. Telecronista e commentatore d’eccezione sarà il perugino Stefano De Francesco, il giocatore umbro più titolato di sempre.