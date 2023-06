Inaugurata a Terni la mostra di pittura di Maria Rosaria Lo Porchio

Nella sede dell’associazione ‘Due Colli’ a Terni, martedì 6 giugno, è stata inaugurata la mostra di pittura personale dell’artista Maria Rosaria Lo Porchio. La personale, con 22 opere esposte, è articolata nelle sezioni ‘Donna’, ‘Paesaggi’, ‘Personaggi’, ‘Nature’. «Nel lavoro pittorico di Maria Rosaria Lo Porchio», ha commentato il critico d’arte Claudia Zaccagnini, «si coglie l’uso di un linearismo sintattico che, come una grammatica della costruzione dell’immagine, definisce il soggetto, sia esso un paesaggio, una figura, una natura morta. La linea che caratterizza lo spazio della creazione è decisa ed inquieta, descrive e al tempo stesso imprime un movimento leggero, una vitalità pulsante corroborata da un cromatismo che predilige le note fredde, acceso qui e là da bagliori di rosso e arancio». A questa personale l’artista palermitana, ma di origini napoletane, è arrivata a seguito della premiazione del concorso ‘Arte è donna’ (2° premio) realizzato dall’associazione ‘Due Colli’ a Terni nei mesi scorsi, ottenuta con la seguente motivazione formulata dallo storico e critico d’arte Elisa Polidori: ‘Scandita dalla scelta della macchia cromatica dall’equilibrio nella composizione in alcuni esiti stilistici dalla demolizione della forma ,fino poi a ribadirne le presenze con il nudo,giocando sulla sottile linea del non finito fino a spingersi verso quale reminiscenza cubista’.

