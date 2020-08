Norcia, camper a fuoco Esplodono bombole gas: due feriti

Sono due i turisti – provenienti dalla zona di Macerata – rimasti feriti nel pomeriggio di sabato in seguito all’incendio che ha devastato il loro camper. Il fatto è accaduto a Serravalle di Norcia: esplose in un secondo momento le bombole di gas che erano all’interno del veicolo. Le fiamme hanno poi riguardato alcune auto che erano parcheggiate nei paraggi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco: le condizioni delle persone rimaste coinvolte non sono gravi.

