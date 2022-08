Incendio Giove, si lavora ancora per la bonifica dell’area

Continuano le operazioni di spegnimento e bonifica da parte dei vigili del fuoco per l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di venerdì a Giove. Nella notte tutta l’area è stata presidiata da 5 squadre di vigili del fuoco e dalle prime ora di sabato il Dos sta effettuando sopralluoghi nelle zone più a rischio nella speranza che nel primo pomeriggio l’incendio non riprenda a causa dell’innalzamento delle temperature e soprattutto del vento, vero nemico in queste situazioni.

A bruciare dal tardo pomeriggio di venerdì sono state sterpaglie di un terreno e un’area boschiva a Giove, in provincia di Terni: alta la colonna di fiamme e fumo, visibile anche da lontano. Scattato immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che il fuoco si avvicinasse alle abitazioni. In azione inizialmente tre squadre dei vigili del fuoco e il Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento, due elicotteri ed un Canadair. L’area interessata era quella che dal casello A1 di Attigliano va verso il piccolo comune del Ternano. In quella prima fase la priorità degli uomini del 115 era quella di proteggere le abitazioni private e anche un distributore alle porte del centro abitato. La situazione venerdì sera era seria, seppur i vigili del fuoco siano stati presenti in grande numero: una squadra ha messo in salvo due persone perché le fiamme avevano distrutto un contatore del gas della propria abitazione. Altrove i vigili del fuoco sono stati impegnato per salvare animali e mettere in sicurezza tutti coloro che avevano abitazioni a ridosso delle fiamme.