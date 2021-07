Intervento nella notte tra mercoledì e giovedì dei vigili del fuoco – poco dopo la mezzanotte, non distante dalla SS444 – in una palazzina tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra per via di un incendio. Le fiamme avrebbero avvolto buona parte dell’edificio – le cause sono da accertare – con tanto di parziale crollo e sul posto sono intervenute diverse autobotti del 115, oltre agli operatori sanitari del 118: ci sarebbe una persona ferita.

