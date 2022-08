Incendio Giove, salvate due persone. Arriva il Canadair, 115 a difesa di case e distributore

Aggiornamenti a seguire

Aggiornamento ore 19.15

La situazione è definita seria, seppur i vigili del fuoco siano presenti in grande numero: una squadra ha messo in salvo due persone perché le fiamme avevano distrutto un contatore del gas della propria abitazione. Altrove il 115 è impegnato per salvare animali e mettere in sicurezza tutti coloro che hanno abitazioni a ridosso delle fiamme.

L’INCENDIO TRA NARNI E OTRICOLI

Continuano a divampare incendi in Umbria. A bruciare dal tardo pomeriggio di venerdì sono state sterpaglie di un terreno e un’area boschiva a Giove, in provincia di Terni: alta la colonna di fiamme e fumo, visibile anche da lontano. Scattato immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che il fuoco si avvicini alle abitazioni. In azione ci sono tre squadre e il Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento, due elicotteri ed un Canadair. L’area interessata – informa il 115 – è quella che dal casello A1 di Attigliano va verso il piccolo comune del Ternano. In questa fase la priorità del 115 è proteggere le abitazion private e anche un distributore alle porte del centro abitato. Per la serata odierna in piazza Trento e Trieste è la selezione per Miss Italia con tanto di notte bianca.

VIDEO