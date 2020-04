Incendio nella casa umbra di Mario Draghi

Paura nella serata di martedì – poco prima delle ore 23 – a Città della Pieve (Perugia) per un incendio che ha interessato l’abitazione umbra di Mario Draghi, già governatore della Banca d’Italia ed ex presidente della Bce. Il rogo, partito dalla canna fumaria, avrebbe interessato parte del tetto della casa. Sul posto, per domare le fiamme, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento pievese e i carabinieri. Non risulterebbero persone ferite nell’accaduto. Non è noto se Draghi, da tempo papabile per la presidenza del Consiglio nel caso in cui venisse formato un nuovo governo, martedì sera fosse nella sua villa o meno. Si tratta di una residenza dove l’ex presidente della Bce – originario di Roma – trascorre periodi di relax con la sua famiglia.

