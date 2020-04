Incidente a Perugia: morto un 42enne

Schianto mortale a Ponte San Giovanni, nelle vicinanze di Collestrada, nel primo pomeriggio di sabato. Vittima un 42enne di Perugia.

Si è ribaltato da solo, forse un malore

L’autovettura guidata dall’uomo è uscita di strada senza apparenti segni di frenata: il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo dopo essersi ribaltato più volte. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Durante il trasporto in ospedale le condizioni dell’uomo si sono aggravate fino all’arresto cardiaco. Il decesso è stato constatato nella sala rossa del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia. Non sono al momento note le cause dell’incidente. Non si esclude un malore, proprio in virtù del fatto che sull’asfalto non c’erano segni di frenata.