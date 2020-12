Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza di Ponte San Giovanni, in prossimità dell’innesto con la superstrada E45 (chilometro 58,100). Si tratta di un tamponamento che ha causato – come riferisce Anas – rallenamenti e code in direzione Ponte San Giovanni/E45. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, è intervenuto il personale Anas per ripristinare la transitabilità «appena possibile».

