Auto fuori strada a Campello: due feriti trasportati in ospedale

Incidente a Campello sul Clitunno, all’uscita della ‘quattro corsie’, sulla Flaminia Vecchia, all’altezza della rotonda per Beroide e Castel Ritaldi. Si sono scontrate due auto, una è finita fuori strada.

Due feriti

A bordo, stando alle prime ricostruzioni, c’erano due persone, di cui una rimasta incastrata fra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere, due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, e i carabinieri della locale stazione. Allertata anche l’Anas per il ripristino della strada.

Articolo in aggiornamento