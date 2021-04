Incidente fra Terni e Narni, tre feriti lievi: coinvolto anche un bimbo di 7 anni

Incidente stradale nella prima serata di venerdì – intorno alle ore 21.30 – lungo la strada Flaminia, fra Terni e Narni. L’impatto – frontale – è stato fra due autovetture ed il bilancio, riferito dai vigili del fuoco di Terni intervenuti sul posto, è di tre persone ferite in maniera lieve: due adulti ed un minore. Sul posto per le operazioni di soccorso si sono portati anche gli operatori del 118 mentre gli agenti della polizia Locale, con la strada che è stata temporaneamente chiusa, si sono occupati della viabilità e dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

I dettagli

L’impatto è stato fra una Hyundai Santa Fe condotta da un 55enne di nazionalità albanese (A.S. le sue iniziali) ed una Ford Fiesta con al volante una 34enne (E.M.), anche lei di origini albanesi, che si trovava insieme al figlio di 7 anni. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale dove è stato attribuito, a ciascuno, il codice ‘verde’: le loro condizioni non preoccupano.