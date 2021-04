Incidente in via Battisti: 15enne in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di martedì in via Cesare Battisti, a Terni. L’impatto – la cui dinamica è al vaglio della polizia Locale di Terni, è stato fra un’autovettura – una Mercedes – condotta da un ternano di 68 anni ed un motociclo 150 cc con in sella un 17enne (conducente) ed un 14enne come passeggero. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dal 118 e condotto in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non preoccupano. Nel sinistro è rimasta coinvolta, con alcuni danni, anche un’altra auto – una Fiat Punto – in sosta a lato della carreggiata. Fisiologici i disagi per la viabilità.

