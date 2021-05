Incidente a Zocco, morta una 19enne: stava andando a scuola

Articolo in aggiornamento

Tragico incidente stradale mercoledì mattina a Magione, intorno alle ore 7.30, tra le frazioni di San Feliciano e Torricella, nei pressi del castello di Zocco. Una ragazza di 19 anni (G.P.), residente in zona, ha perso la vita.

Stava andando a scuola

Il sinistro avrebbe coinvolto solo il veicolo su cui la ragazza viaggiava, una Mini Cooper Clubman intestata al padre su cui campeggiava la ‘P’ di principiante. La ragazza era neopatentata. Viaggiava da San Feliciano verso Torricella per andare a scuola, probabilmente a velocità sostenuta, quando si è verificato il sinistro.

Ha sbandato e ha colpito un albero

Per motivi ancora da verificare è uscita di strada con le ruote del lato destro; ciò ha provocato lo slittamento dell’auto che è finita contro un albero. L’impatto è stato violentissimo tanto da far rimbalzare indietro la vettura. Le immagini sono eloquenti (e molte ve le risparmiamo; ndr) e dimostrano che lo schianto deve essere stato terribile.

I rilievi

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine – i carabinieri di Tuoro e la polizia municipale – oltre agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco della centrale di Perugia. Purtroppo, per la 19enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nel tremendo impatto dell’auto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso dopo che i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Avvertito il padre che, a quanto sembra, aveva regalato l’auto alla ragazza da pochi giorni.

Il video sul luogo dell’incidente

Le foto dell’incidente