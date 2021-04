Incidente nella tarda mattinata di venerdì sulla strada statale 3bis ‘Tiberina’ – diramazione della E45 – in direzione Cesena. Coinvolte due vetture. Feriti per fortuna lievi ma traffico provvisoriamente bloccato tra gli svincoli di Ripabianca e Casalina, in provincia di Perugia. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.

