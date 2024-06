Incidente sull’A1: giovane ternano ricoverato in condizioni serie a Firenze

Versa in condizioni serie all’ospedale ‘Careggi’ di Firenze, e la speranza di tutti è che possa farcela, un ragazzo di 22 anni di Terni – M.C. le sue iniziali, residente nella zona nord della città – a seguito di un grave incidente stradale autonomo accaduto sabato 15 giugno lungo l’autostrada A1 fra gli svincoli di Valdarno e Incisa/Reggello, in direzione Firenze. L’auto – una Smart – a bordo della quale viaggiava il ragazzo, insieme alla fidanzata 18enne, anche lei ternana. ha sbandato finendo per ribaltarsi. Immediati i soccorsi portati dal 118 con l’elicottero Pegaso che ha condotto il 22enne all’ospedale fiorentino, dove si trova ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. La ragazza è stata invece condotta in condizioni meno gravi, ma comunque serie, all’ospedale Valdarno ‘La Gruccia’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, i vigili del fuoco, i sanitari e gli operatori di Autostrade.

Condividi questo articolo su