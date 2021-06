Incidente sull’A1, muore centauro di Perugia

Tragedia lungo l’A1, nel tratto compreso tra Magliano Sabina (Rieti) e Fiano Romano (Roma), in territorio laziale, dove venerdì mattina, a causa di un incidente stradale, è morto un motociclista perugino 60enne. Gravissima la moglie che era con lui in sella al mezzo. A riportare la notizia, sabato, sono le edizioni umbre de Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria.

La dinamica

In base a quanto riferito dai due quotidiani, la coppia, intorno alle 9 di mattina, stava percorrendo l’autostrada in direzione sud per raggiungere il porto di Napoli e poi imbarcarsi per l’isola di Ischia per trascorrere qualche giornata di vacanza. Un progetto – i due probabilmente avevano intenzione di godersi qualche primo momento di relax dopo un anno difficile – che però si è interrotto drammaticamente. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Fiano Romano, la moto sulla quale viaggiavano marito e moglie ha perso improvvisamente il controllo, facendo cadere entrambi violentemente sull’asfalto. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo, per cui sono stati inutili i soccorsi, mentre la donna è stata trasportata in ospedale dal 118 in condizioni piuttosto serie. È ricoverata nel reparto di Rianimazione con riserva di prognosi.