Muore sull’A1 mentre va in vacanza: Perugia piange Roberto e prega per Cristina

Tragedia lungo l’A1, nel tratto compreso tra Magliano Sabina (Rieti) e Fiano Romano (Roma), in territorio laziale, dove venerdì mattina, a causa di un incidente stradale, è morto un motociclista perugino 62enne, Roberto Mencarelli. Grave la moglie Cristina – 54 anni – che era con lui in sella al mezzo.

La dinamica

La coppia, intorno alle 9 di mattina, stava percorrendo l’autostrada in direzione sud per raggiungere il porto di Napoli ed imbarcarsi per l’isola di Ischia, per trascorrere qualche giornata di vacanza. Un progetto – i due probabilmente avevano intenzione di godersi qualche primo momento di relax dopo un anno difficile – che però si è interrotto drammaticamente. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Fiano Romano, la moto sulla quale viaggiavano marito e moglie ha perso improvvisamente il controllo, facendo cadere entrambi violentemente sull’asfalto. Troppo gravi le ferite riportate da Roberto Mencarelli, per cui sono stati inutili i soccorsi, mentre la donna è stata trasportata in ospedale dal 118 in condizioni gravi. È ricoverata al policlinico ‘Gemelli’ di Roma nel reparto di rianimazione e con riserva di prognosi.

Il ricordo e la vicinanza

Il 62enne viveva a San Marco con la moglie, i tre figli e l’anziana madre. Era molto conosciuto e stimato a Perugia ed impegnato anche nello scoutismo con il gruppo Masci Perugia 2, insieme alla moglie. Proprio il gruppo scout adulti – con punto di riferimento la parrocchia di Ponte d’Oddi – lo ricorda così via social: «Una grandissima tragedia ha colpito la nostra comunità. In un incidente stradale sono stati coinvolti i nostri fratelli scout Roberto Mencarelli, che ora è nelle braccia del Signore, e sua moglie Cristina che versa in gravi condizioni in ospedale. Uniamoci in preghiera per essere vicini ai loro famigliari».