Ingerisce detersivo, bimbo di Foligno ancora gravissimo

È in condizioni gravissime un bimbo di 2 anni di Foligno dopo aver ingerito del detersivo. Il piccolo ha rischiato di perdere la vita soffocato a causa dell’ostruzione delle vie aeree superiori ed è stato intubato – di fatto non respirava più – all’ospedale ‘San Giovanni Battista’: qui è stato stabilizzato e, in seguito, trasferito in elisoccorso al pediatrico ‘Bambino Gesù’ di Roma. La notizia è confermata dalla Usl Umbria 2.

A Roma

Il bimbo – le info provenienti dal Bambino Gesù nella mattinata di sabato – resta in terapia intensiva in fase di monitoraggio: massima attenzione sulle lesioni interne provocate dalle sostanze caustiche ingerite.