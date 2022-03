Investiti dal vapore: gravi due operai

Grave incidente nella tarda mattinata di venerdì alla Newlat – ex Buiton – di Sansepolcro. Due operai sono stati investiti da un getto di vapore bollente durante il lavoro: si tratta di due uomini di 22 e 43 anni residenti in Umbria, rispettivamente a San Giustino e Città di Castello. A riportarlo è il portale arezzonotizie.it. Sono stati trasportati al centro grandi ustionati del Bufalini di Cesena e non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente

I due sono rimasti ustionati – terzo grado per entrambi – a causa del getto bollente durante la manutenzione di una caldaia: il primo sarebbe stato investito dal vapore per l’essiccazione alle gambe, il secondo al viso e alla parte superiore del tronco. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 – attivato anche l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento nel nosocomio romagnolo -, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, i tecnici della medicina del lavoro e personale della Asl Toscana Sud Est. L’azienda coinvolta produce prodotti da forni.