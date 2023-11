La comunità narnese nel dolore per il piccolo Mathias. Sabato l’ultimo saluto

È un dolore che annichilisce, quello che la comunità di Narni e soprattutto i familiari di Mathias Torelli, 10 anni appena, si trovano a dover vivere. Il piccolo, sopraffatto da una malattia contro cui ha combattuto con coraggio e sempre circondato dall’amore dei suoi cari, è purtroppo venuto a mancare. Mathias viveva a Narni Scalo con il padre Leonardo, la madre Erinda Gjoni e la sorella maggiore. La drammatica notizia ha presto raggiunto tutti, a partire dai suoi compagni di scuola – frequentava la classe 5° alle elementari ‘Pertini’ di Narni Scalo – e l’intera comunità narnese che si è stretta attorno al dolore dei familiari del piccolo angelo. I funerali verranno celebrati sabato 18 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Narni Scalo. Ci saranno in tanti per fare e farsi forza di fronte a qualcosa difficile, se non impossibile, da accettare.

