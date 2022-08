La cultura è in lutto per la scomparsa del grande Piero Angela

Lutto nel mondo della cultura italiana e non solo: è venuto a mancare all’età di 93 anni Piero Angela, probabilmente il più importante divulgatore scientifico italiano, nonché saggista e giornalista di primo livello. La scomparsa è avvenuta sabato e a dare la notizia, via Twitter, è stato il figlio Alberto. Nel corso degli anni Piero Angela, che era originario di Torino, con il suo stile unico ha portato nelle case di milioni di italiani la scienza, la cultura, il sapere associato ad una costruzione narrativa e giornalistica che resteranno impressi a lungo. Fra i principali programmi condotti da Angela, che ha lavorato fino alla fine dei suoi giorni, si ricordano Quark e le sue varie declinazioni, Speciale Ulisse, Viaggio nel Cosmo, Il pianeta dei dinosauri e tanti altri ancora. A Terni, ed in particolare a San Gemini, Piero Angela aveva collaborato direttamente all’ideazione del Geolab, spazio espositivo permanente nato nel 1999.

