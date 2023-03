La Filarmonica Umbra omaggia Bach

L’associazione Filarmonica Umbra dedica il dodicesimo concerto della stagione alla rielaborazione della musica del genio di Bach. Venerdì 24 marzo al teatro Secci di Terni, alle 20.30, protagonisti del concerto i solisti Lucia Casagrande Raffi (soprano) Lucia Napoli (mezzosoprano), Luca Cervoni (tenore), Mauro Borgioni (basso). La parte corale è affidata al Coro da Camera Canticum Novum di Solomeo. L’orchestra umbra con strumenti originali Accademia Hermans, sarà diretta da Fabio Ciofini, in veste anche di solista.

L’evento

In programma la Cantata Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 il cui materiale fu poi riutilizzato dallo stesso Bach per la versione organistica del corale (BWV 645). A seguire il concerto per organo e orchestra BWV 1059a, la cui ricostruzione è prassi consolidata dalla ricerca musicologica. Il materiale lasciato solo in frammenti di 9 battute fu poi utilizzato da Bach per le due Sinfonie e l’Aria Gott hat alles wohlgemacht della Cantata BWV 35 Geist und Seele wird verwirret. La Messa BWV 235, ultima opera in programma, fu invece composta riutilizzando materiale dalle Cantate BWV 87, 102 e 187.

Concerto finale

La 48esima stagione della Filarmonica Umbra si concluderà con un gran finale il 2 aprile alle 17.30 con ‘Piovano & Friends’, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi (violino), Silvio Di Rocco (viola), Luigi Piovano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte).