La filosofia del dialogo: un convegno a Terni

Alla biblioteca comunale di Terni, dal 21 al 23 ottobre, si terrà il convegno nazionale di filosofia sul tema: ‘La via italiana alla filosofia del dialogo’. Questo convegno, organizzato del Centro per la filosofia italiana che si è trasferito a Terni dal 1° giugno 2021 nell’archivio ‘Vincenzo Pirro’, intende da un lato riproporre il problema delle matrici filosofiche nel processo di formazione della nostra identità nazionale, ed all’altro prova a mettere a fuoco la modalità dialogica che è stata la cifra costante ed originale della tradizione italiana e del suo ricco patrimonio teoretico.

L’EVENTO

Filosofi importanti

A dibattere interverranno importanti filosofi italiani e stranieri tra cui Markus Krienke, Fabrizio Lomonaco, Santino Cavaciuti, Dino Cofrancesco, Hervé Cavallera, Alberto Nave,Nicola Antonetti, Luisella Battaglia, Maurizio Griffo, Teresa Serra, Daniele Rolando,Pasquale Giustiniani, Michele Indellicato, Claudio Giunta, Corrado Ocone, Paolo Armellini in rappresentanza di molte Università italiane. Tra le autorità presenti interverrà in apertura dei lavori anche il senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato.