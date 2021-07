La loro casa è un’auto nell’area di servizio: la Stradale si commuove e aiuta madre e figlio

La segnalazione era scattata per un’auto sospetta nell’area di servizio Fabro Est (Terni) e gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli, si sono portati sul posto per verificare la situazione. A bordo del veicolo, una Fiat Panda, c’erano due persone – madre di 55 anni e figlio di 20 – e ciò che hanno riferito dopo, ha commosso nel profondo gli agenti. Che non sono rimasti con le mani in mano.

Sconforto

La donna, molto affranta e anche imbarazzata, ha raccontato le vicissitudini economiche originate anche da una situazione familiare complessa. Oltre a non avere più un lavoro, aveva perso anche la casa dove viveva con il figlio. Senza più un posto dove dormire, entrambi avevano deciso di arrangiarsi trovando riparo all’interno dell’auto, unico bene rimasto nella loro disponibilità. Da circa una settimana, si erano fermati nell’area di servizio fabrese, utilizzando i servizi igienici per le necessità di ogni giorno.

I dolci ricordi

Una storia triste che, tuttavia, ha riservato agli agenti della Stradale un’appendice ancora più commovente. La donna aveva infatti deciso di fermarsi a Fabro non per caso, ma perché da piccola suo padre da portava sempre a Città della Pieve, a pochi chilometri di distanza dall’area di servizio, e quei ricordi dolci la aiutavano ad andare avanti insieme al figlio. A quel punto gli agenti della polizia Stradale di Orvieto non ci hanno pensato su un attimo: oltre ad acquistare vari generi alimentari per la donna e il figlio, hanno fatto anche una piccola donazione. Un segno di vicinanza che racchiude in sé l’invito a non mollare, a tenere duro. Destinato a due persone che la stessa Stradale definisce «sicuramente sfortunate ma per bene».