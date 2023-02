La rotatoria dice addio al dialetto. Da ‘forma de li’ a ‘forma dei cavalli’. Accade a Terni

In quanti a Terni sapevano che, in linea teorica, la rotonda fra viale Bramante, viale Proietti Divi, zona Fiori e viale Brunelleschi fosse denominata ‘Forma de li cavalli?’. Con ogni probabilità in pochi. In ogni caso c’è una novità su questo fronte da mercoledì: l’esecutivo Latini ne ha cambiato il nome – in barba al dialetto – ed ora è ‘Forma dei cavalli’.

La storia

Tutto nasce nel novembre 2008, quando l’allora giunta Raffaelli attribuì alla rotatoria la denominazione ‘Forma de li cavalli’. Nell’aprile 2009 l’ok della prefettura: «Tale intitolazione tuttavia non ha mai avuto definitiva attuazione e non è stata mai inserita fra i toponimi cittadini», viene specificato nell’atto odierno. Tecnicamente dunque è priva di denominazione. Lo scorso 15 dicembre l’organo di supporto per la toponomastica ha dato parere positivo a ciò che era previsto, ma con una novità: Forma dei cavalli e non più Forma de li cavalli. Ad occuparsi della questione è stato il responsabile del procedimento, l’architetto Antonino Cuzzucoli.