Supercoppa Fere: Ternana-Perugia 1-0, double rossoverde

La Ternana torna a vincere un derby casalingo dopo 14 anni e lo fa in una grande occasione, la ‘finale’ – il Como era già out – della supercoppa di serie C. Il trofeo è rossoverde: l’undici di Cristiano Lucarelli batte il Perugia di Fabio Caserta 1-0 con un gol di Salzano nel secondo tempo e chiude la memorabile stagione dei record alzando la coppa per la prima volta nella sua storia. Con tanto di 100° rete ufficiale nell’annata 2020-2021. Un buon Grifo non è bastato. Al netto del risultato odierno resta un dato, la grande annata dell’Umbria calcistica in C con la doppia promozione. Ci si rivedrà in B, magari con il pubblico sugli spalti.

Meglio il Perugia per intensità ed occasioni



Oltre venti gradi al Liberati e clima piacevole. I ritmi come da previsione non possono essere quelli dei tempi migliori ed in avvio non ci sono particolari occasioni: il Grifo non sfrutta due corner a favore, dall’altro lato prova a sfondare Falletti per vie centrali senza fortuna. Al 19′ buono spunto di Furlan sull’out sinistro e stacco aereo – impreciso – di Vantaggiato, mentre sponda Grifo è Melchiorri a mandare in affanno il pacchetto difensivo di Lucarelli con un’incursione in area: gli uomini di Caserta pressano alto mettendo in difficoltà la consueta costruzione di gioco delle Fere. Poi al 24′ clamoroso abbaglio difensivo tra Iannarilli e Kontek – male il croato nella circostanza – con ‘assist’ per Melchiorri: il portiere ciociaro respinge la conclusione della punta ospite, quindi è Minesso a sprecare in malomodo sullo sviluppo dell’azione.

Lampo Falletti, Sounas mette i brividi

Ternana dormiente e allora ci vuole l’iniziativa individuale di Falletti per dare la sveglia al 29′: assolo in velocità e destro di potenza in diagonale che si spegne sull’esterno della rete. Ma il Perugia è più in palla e dimostra maggior efficacia in attacco con l’occasione di Sounas al 37′ – destro dal limite dei sedici metri rossoverdi – ben respinta da Iannarilli. L’ultima chance di frazione è del trequartista uruguaiano che, in acrobazia, spara alto sul buon servizio di capitan Defendi. Proietti e compagni in affanno in particolar modo in mediana, con reparti distanti tra loro.

La ripresa, chance da un lato e dall’altro

Si riprende senza sostituzioni e sono subito scintille tra Vantaggiato e Kouan per un contatto di gioco. La Ternana ora è più sul ‘pezzo’ e pimpante, tuttavia al 56′ è ancora Iannarilli a dover salvare il risultato sulla combinazione tra Elia e Melchiorri: il tocco sotto misura del 9 è respinto dall’estremo difensore ciociaro, poi sul corner successivo è Rosi – libero di staccare senza marcature in area – a sfiorare il gol con un colpo di testa. Lucarelli cerca di dare la carica dalla panchina e i risultati si vedono: ci sono occasioni per Falletti e Defendi, con il tiro di quest’ultimo deviato in angolo da Monaco. Poi via con i cambi con l’ingresso dell’ex Di Noia al posto di Minesso.



Ternana avanti con Salzano

Al 64′ arriva il gol che lancia la Ternana verso la supercoppa. Splendido l’assist di Falletti in area per l’accorrente Salzano che, controllata la sfera in corsa solo davanti a Minelli, batte con un preciso tiro l’estremo difensore del Grifo. Segue un breve parapiglia – coinvolto anche un vigile del fuoco, nulla di grave – a fianco della panchina del Grifo post esultanza rossoverde. Nel contempo in campo erano entrati Paghera e Frascatore (fuori Mammarella e Partipilo) da un lato, mentre dall’altro Caserta dà spazio a Banchimano, Vano, Murano e Konate per recuperare lo svantaggio (out Rosi, Sgarbi, Sounas e Melchiorri); Lucarelli dà successivamente spazio a Raičević per Vantaggiato.

Battute conclusive, Grifo in 10

A dieci minuti dal triplice fischio il Perugia resta in dieci per il secondo giallo a Vanbaleghem. Nel contempo Lucarelli manda in campo Russo e Peralta per Defendi e Falletti. Solo Ternana ora con i biancorossi meno brillanti ed in inferiorità numerica: Furlan di testa costringe Minelli alla respinta. Nel finale non accade nulla di rilevante fatta eccezione per un tentativo debole di Paghera ed a far festa sono i tifosi delle Fere.

Lucarelli, Mammarella ed il rompete le righe



«Sono felice, ma fortemente dispiaciuto perché è l’ultima partita con questo gruppo di ragazzi. Non capiterà mai più. Mi sono commosso soprattutto perché era l’ultimo cerchio con loro, si sono comportati da professionisti e non si sono mai lamentati. Davvero splendidi. Ora dovremo fare delle scelte dolorisissime. Non ho vissuto bene questa settimana perché non volevo che arrivasse questo momento», il commento del tecnico livornese. «In fase offensiva non siamo stati spensierati, c’era timore di sbagliare e la squadra era un po’ bloccata. Da evitare in futuro. Non siamo stati bellissimi nel primo tempo, ma ci sta. Futuro? Oggi confermerei tutti. Ora sono preoccupato per l’anno prossimo, sembro diventato – sorride – mago Merlino. Martedì scioglieremo le righe, il campionato dovrebbe iniziare il 21 o 28 agosto e quindi ci ritroveremo il 5 o 12 luglio. Vedremo». Mammarella chiude qui la carriera: «Lo invidio Carlo da un certo punto di vita. Capisco la sua sofferenza nello smettere, ma ha finito giocando titolare da protagonista vincendo la supercoppa nella stagione dei record. Non capita a tutti».

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli, Defendi (c, 82′ Russo), Boben, Kontek, Mammarella (66′ Paghera); Proietti, Salzano; Partipilo (67′ Frascatore), Falletti (82′ Peralta), Furlan; Vantaggiato (72′ Raičević). A disposizione: Casadei, Russo, Laverone, Damian, Onesti, Ferrante, Torromino. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Perugia (4-3-2-1): Minelli; Rosi (c, 71′ Bianchimano), Sgarbi (76′ Konate), Monaco, Crialese; Sounas (72′ Vano), Vanbaleghem, Kouan; Melchiorri (71′ Murano), Minesso (63′ Di Noia); Elia. A disposizione: Fulignati, Bocci, Angori, Cancellotti, Favalli, Negro, Moscati. Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona (assistenti Gianluca D’Elia di Ozieri e Simone Teodori di Fermo; IV ufficiale Cristian Cudini di Fermo)

Rete: 64′ Salzano (T)

Ammoniti: 31′ Kontek, 88′ Iannarilli (T); 38′ Vanbaleghem, 89′ Murano (P)

Espulso: 81′ Vanbaleghem (P) per doppio giallo

Calci d’angolo: 4-7

Recupero: 1; 4