Supercoppa Ternana: le dichiarazioni dei protagonisti

Dopo la vittoria nel derby di supercoppa, che segna la fine di una stagione lunghissima ed esaltante per entrambe le squadre, sfilano davanti alle telecamere i protagonisti di Perugia e Ternana.

Bandecchi: «Sarà una B conoscitiva»

«Voglio andare controcorrente, non parlo del derby, parlo solo della vittoria – dice Stefano Bandecchi alla Rai dopo la partita – in serie B io non ci sono mai stato, non c’è stato nemmeno Lucarelli, l’unico che c’è stato è Leone: ci entriamo per fare un campionato “conoscitivo”. Vediamo come andrà. Tra il primo e il secondo tempo è morto un mio amico, che si chiama Sergio. Ultima tegola di un anno difficilissimo, in cui le soddisfazioni vengono immediatamente cancellate da notizie non positive.

«Penso che la Serie C dovrebbe avere due categorie, una con due gironi da 20, un altro di semi professionismo con altri tre gironi. Il calcio ha bisogno di essere rivisto in maniera seria, puntuale e precisa. Qui pare che uno paga e gli altri si divertono. I tifosi sugli spalti? Fare delle partite a Palermo, a Catania, ad Avellino con il pubblico contro sarebbe stato mostruoso, quindi, egoisticamente, devo dire che meno male che non c’è stato…».

Lucarelli: «Peccato sia finita…»

«Dopo una stagione del genere il grande rammarico è che questa sia stata l’ultima partita di questo fantastico gruppo”, dice Cristiano Lucarelli alla Rai dopo la vittoria della Supercoppa. I ragazzi sono stati eccezionali perché mi sono venuti dietro, non hanno fatto mai polemiche, ho trovato grande disponibilità e predisposizione da parte dello spogliatoio: abbiamo fatto un girone dove c’erano grandissime piazze e le motivazioni c’erano in ogni partita, noi siamo stati bravi a tradurle in modo positivo. Sono partito dalla gavetta, per mia scelta, e ora mi godo queste belle soddisfazioni».

Caserta: «forse il miglior Grifo della stagione»

«Sono molto rammaricato – dice Fabio Caserta in diretta con UmbriaTv – perché ci tenevamo particolarmente, soprattutto dopo la bella iniziativa dei tifosi che ci hanno salutato alla partenza. Loro hanno dei giocatori in rosa che individualmente sono molto forti, sono stati bravi i ragazzi a non farli giocare: al primo tiro in porta abbiamo subito gol. La verità è che siamo arrivati stanchi mentalmente e fisicamente, così dopo il gol subito siamo crollati, ma nel primo tempo è stato il miglior Perugia della stagione. Se non fai gol, però, poi paghi. «Io al futuro non penso, così come non ci ho pensato nei giorni scorsi. Ora voglio staccare un po’. Ora mi godo un po’ di relax. Dopodiché ci siederemo con la società e capiremo cosa fare per il bene del Perugia».

Comotto: «Meglio noi fino al gol»

«Un vero peccato – dice Gianluca Comotto – perché soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, ci è mancata forse la finalizzazione; dispiace perché é un derby, ma la partita no è che avesse tutto questo significato. Vedendo cosa sarà la serie B il prossimo anno c’è da spaventarsi perché le squadre forti sono tante; noi dobbiamo essere bravi a non rimanere impelagati nella lotta per non retrocedere perché abbiamo visto cosa significa poi perdere la categoria».

Ghirelli (presidente Lega Pro): «Due grandi squadre, peccato per il pubblico»

«Due squadre che hanno dimostrato in campo il valore che anno – dice il presidente di Lega Pro – abbiamo assistito a una Supercoppa di grande valore. Si conclude ora la prima parte della stagione, mancano ora i playoff. È stata una cavalcata che non auguro a nessuno, ma che spero abbia regalato ai tifosi momenti emozionanti. Mi dispiace per il pubblico che non c’è stato. Spero che ci consentano di farlo almeno per le partite di andata. Provate a immaginare cosa sarebbe stato oggi questo stadio con il pubblico o che emozione di sarebbe provata a Palermo dove avverrà un fatto storico: le squadre si fermeranno per onorare il giudice Falcone nell’anniversario della morte».