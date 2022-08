Partipilo non perdona, Bogdan e Iannarilli salvano il risultato: Ternana-Reggina 1-0

Il sistema difensivo regge e non soffre, davanti Partipilo pesca il jolly, il duo Iannarilli/Bogdan fanno il loro nel recupero e la Ternana trova l’immediato riscatto. I rossoverdi non falliscono la prima stagionale al Liberati: Reggina ko 1-0 davanti a 5.320 spettatori – gli abbonati sono 1.723, vale a dire 3 in più rispetto all’ultima annata con prezzi ‘normali’ nel 2018-2019 – e tre punti conquistati. Alla fin fine meritati seppur con un po’ di sofferenza in extremis. Nel prossimo weekend si va a Modena dall’ex Tesser.

Palumbo-Partipilo-Favilli

Lucarelli non rischia Falletti e schiera davanti il trio composto da Partipilo, Palumbo e Favilli. In mediana c’è l’esordio di Coulibaly vicino a Di Tacchio e Agazzi, sull’out sinistro c’è Corrado e non Celli. In curva ‘Est-Viciani’ messaggio di ricordo per Paolo Pannacci, scomparso a soli 53 anni: «Buon viaggio, Paoletto». Avvio forte delle Fere e Colombi è subito impegnato sull’affondo in velocità di Partipilo – palla in angolo -, quindi il tentativo fuori misura dell’ex capitano della Salernitana. Al 14′ si fanno vivi i calabresi ed è Bogdan a metterci una pezza sullo scambio ravvicinato tra Ménez e Fabbian: il centrocampista di scuola Inter arriva alla conclusione di fronte a Iannarillil, provvidenziale la gamba del 26. Si arriva al 25′ e c’è una buona chance da punizione per Palumbo: il capitano delle Fere prova a sorprendere Colombi con un tiro basso, niente da fare.

Palumbo serve, Partipilo in gol

Un minuto e la Ternana passa. Palumbo si guadagna la sfera in mediana vincendo un contrasto con Ricci, assist in profondità per Partipilo che, in diagonale con il piede ‘debole’ e al volo, batte un incolpevole Colombi. Gran gol. E il 21 bissa al 35′ sul servizio di Corrado – Colombi a vuoto – ma il guardalinee segnala il fuorigioco a Meraviglia e dunque nulla di fatto. Si va al riposo con l’undici di Lucarelli meritatamente in vantaggio, di fatto con un Iannarilli pressoché inoperoso. In avvio di ripresa Lucarelli inserisce subito Proietti in luogo di Coulibaly, evidentemente con minutaggio limitato per via del recente infortunato. Pronti, via ed i rossoverdi si rendono pericolosi con un inserimento di Agazzi: la conclusione del centrocampista è deviata in corner.

Infortunio Diakitè, c’è Celli. Dentro anche Ferrante



Tegola Fere al 52′ perché Diakitè, ancora tra i migliori, è costretto ad uscire per un guaio muscolare: al suo posto entra Celli e non Defendi o Ghiringhelli. La Reggina nonostante le sostituzioni di Inzaghi non riesce granché a migliorare e per il sistema difensivo della Ternana non c’è molto da lavorare. Dall’altro lato è invece Palumbo a mettere i brividi a Colombi con un mancino in diagonale: la sfera esce di poco rispetto allo specchio della porta. A venti minuti dal termine il trainer livornese concede spazio anche a Ferrante (gettone numero uno con la maglia rossoverde in campionato dal 2-4 di Monopoli dell’aprile 2021) per Favilli e Sørensen per Palumbo, si passa alla difesa a tre. L’ultimo cambio è l’ingresso di Falletti per Partipilo. Iannarilli poco dopo non si fa sorprendere all’86’ sul colpo di testa ravvicinato di Santader.

Paura per Bogdan, miracolo Iannarilli



Si entra nel recupero e al 92′ ci pensa il volto di Bogdan a salvare il risultato: il centrale delle Fere si trova sulla traiettoria del colpo ravvicinato di Fabbian, poi crolla di colpo sul terreno di gioco e gioco fermo a lungo per soccorrere il giocatore (operatori sanitari del 118 in campo). Uscirà in barella dopo cinque minuti. Si riprende ed è doppio brivido al 99′: miracolo di Iannarilli sul tocco sotto misura di Gori (pressato da Proietti), poi dall’altro lato è Colombi a superarsi in allungo sul diagonale di Ferrante in contropiede. Finisce così, è esultanza rossoverde. «Luka Bogdan ha lasciato l’ospedale. Si è trattato di un trauma cranico, per fortuna senza complicanze (come evidenziato dagli esami strumentali)», informa la società rossoverde sulle condizioni del difensore poco prima delle 1.

Il tabellino

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakitè (52′ Celli), Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly (46′ Proietti), Di Tacchio, Agazzi; Partipilo (83′ Falletti), Palumbo (c, 70′ Sørensen); Favilli (70′ Ferrante). A disposizione: Krapikas, Ghiringhelli, Defendi, Paghera, Capanni, Spalluto, Rovaglia. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek (46′ Camporese), Gagliolo, Giraudo (81′ Santander); Fabbian, Crisetig (c), Liotti (58′ Cicerelli); Ricci (46′ Canotto), Ménez (68′ Gori), Rivas. A disposizione: Ravaglia, Di Chiara, Dutu, Loiacono, Agostinelli, Majer, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi

Arbitro: Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia (assistenti Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia, IV ufficiale Davide Di Marco di Ciampino). Addetto Var Davide Massa di Imperia, assistente Pietro Dei Giudici di Latina.

Reti: 26′ Partipilo (T)

Ammoniti: 16′ Di Tacchio, 76′ Celli (T); 19′ Cionek (R)

Calci d’angolo: 5-6

Recupero: 2; 5

Spettatori: 5.320 (1.723 abbonati e 135 ospiti compresi), incasso 47.179 euro