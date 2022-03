La Tirreno-Adriatico arriva a Terni e vince Caleb Ewan – Le foto della giornata

Giornata movimentata in città per l’arrivo della 3° tappa della 57° Tirreno-Adriatico, la Murlo-Terni. La carovana della corsa dei due mari ha tra i maggiori protagonisti ciclisti del calibro di Tadej Pogačar, Filippo Ganna (il più applaudito), Caleb Ewan, Peter Sagan, Mark Cavendish, Richard Carapaz, Elia Viviani, Julian Alaphilippe, Jakob Fuglsang, Remco Evenepoel, Miguel Ángel López Moreno, Giacomo Nizzolo, Richie Porte, Domenico Pozzovivo, Romain Bardet, Giulio Ciccone, Damiano Caruso, Wilco Keldermann e Rigoberto Urán. In totale sono coinvolte ventiquattro squadre per un totale di 167 corridori. A tagliare il traguardo per primo in corso del Popolo è stato il 27enne di Sidney (Ewan) davanti ad Arnaud Démare e Olav Kooij. Giovedì mattina la 4° tappa scatterà dalla cascata delle Marmore.

DOMANI SI PARTE DALLA CASCATA DELLE MARMORE: IL PLANNING