Lancia fumogeno durante Ternana-Cittadella: daspato e denunciato un tifoso

Daspo e denuncia. Questa la conseguenza per un tifoso della Ternana che, nel corso della sfida contro il Cittadella dello scorso weekend allo stadio ‘Liberati’ di Terni, ha acceso e lanciato un fumogeno in direzione del terreno di gioco. La segnalazione per la procura della Repubblica è della polizia di Stato, in particolare la Digos ternana, con conseguente procedura disposta dal questore Bruno Failla. L’uomo è stato individuato grazie al sistema di telecamere dello stadio e la polizia ha ripreso l’autore in curva Est-Viciani durante il primo tempo.

