Ternana: tre punti d’oro. Pereiro ‘illumina’ il Liberati. Per lui un gol e due assist

di Gianni Giardinieri

Tornano alla vittoria le Fere, al termine di una partita gagliarda, sofferta ma dal risultato meritato. Inizio terribile con il Cittadella che coglie due pali nei primi sette minuti e sembra poter disporre a piacimento del match. Poi, minuto dopo minuto, sale in cattedra ‘El Tonga’ Pereiro, che suona la carica, fornisce due assist e realizza il terzo gol con una giocata spettacolare, con dribbling e bolide all’incrocio. Tre punti pesantissimi per la squadra di mister Breda, che toglie al Cittadella l’imbattibilità dopo ben sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite.

Primo Tempo

Rivoluzione Ternana per la partita contro il Cittadella. Mister Breda non ci pensa su e schiera Gaston Pereiro subito titolare. Non da trequartista però, bensì da seconda punta accanto a Raimondo. Di Stefano si accomoda in panchina. In mezzo Faticanti, Pyythia e De Boer, per formare una mediana a tre con l’esclusione di Labojko. Confermati i ‘quinti’, con Casasola a destra e Carboni a sinistra. Dietro altra novità: Mantovani in campo al posto di Diakitè. Cambio che lascia presagire divergenze sulla possibile cessione del difensore francese.Sorensen e Lucchesi a comporre i tre dietro. Iannarilli, oggi duecentesima presenza per lui in rossoverde, in porta. Cittadella subito pericolosissima al terzo minuto, con Pittarello che colpisce il palo. Un minuto dopo altro incontro ravvicinato tra Iannarilli e l’attaccante del Cittadella, con il primo che riesce ad uscire tempestivamente. Incubo rossoverde nei primi minuti: al 7′ Cassano si ritrova con palla scoperta davanti a Iannarilli. Tenta il pallonetto ma la palla termina sulla traversa. Prima reazione delle Fere all’undicesimo, con Carboni che a seguito di angolo colpisce di testa ma senza impensierire Kastrati. La Ternana sembra riprendersi al 16′: Pereiro lavora un pallone per De Boer, che verticalizza su Raimondo: il centravanti rossoverde non ci pensa due volte e seppur con il destro impegna severamente in angolo il portiere del Cittadella. Magia Pereiro al 22′: lavora una palla sulla destra con rara maestria, si beve Carissoni e appoggia un cross sulla testa di Carboni con su scritto ‘basta spingere’. Il terzino rossoverde salta con tempismo e la mette dentro. Con il vantaggio le Fere cominciano a sciogliersi e al 27′ ancora una occasione con Raimondo che salta su cross di Casasola ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 31′ azione insistita sulla destra di Casasola, che lotta fino all’ingresso in area di rigore per poi scagliare un sinistro che impegna di nuovo Kastrati ad una non facile parata. Al 39′ arriva il pareggio del Cittadella: comincia tutto con Pyyhtia che perde una palla facile in mezzo al campo.Sorensen sbaglia il rinvio in contenimento ciabattando la palla e Pandolfi trova il gol tra una selva di gambe rossoverdi.

Secondo Tempo

Pronti via e Ternana di nuovo in vantaggio. Pereiro illumina ancora la manovra delle Fere con un tiro cross di destro che attraversa tutta l’ area e trova Lucchesi pronto al tap in finale. Al 56′ è Carboni a scaldare i guantoni di Kastrati, con un potente sinistro da lontano deviato con difficoltà dal portiere del Cittadella. Al 60′ arriva il terzo gol delle Fere, con una giocata fantastica di testa che coinvolge De Boer e Raimondo. Poi la palla arriva a Gaston Pereiro, che si mangia Pavan e Angeli con una magia e scarica un sinistro pazzesco all’incrocio dei pali. Gol di rara bellezza e che fa saltare in aria il ‘Liberati’. Reazione feroce del Cittadella che si fa sotto e al 70′ Negro confeziona un mischione in area rossoverde con la palla che termina di poco a lato.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Mantovani, Sorensen (K), Lucchesi, Casasola, Pyyhtia, Faticanti, De Boer, Carboni, Pereiro, Raimondo. Allenatore: Roberto Breda

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Vita (K), Danzi, Carriero, Cassano, Pittarello, Pandolfi. Allenatore: Edoardo Gorini

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Cipressa e Garzelli

IV Ufficiale: Cherchi

Var: Maraviglia

Avar: Rutella

Marcatori: 22′ Carboni (T); 39′ Pandolfi (C ); 46′ Lucchesi (T); 60′ Pereiro (T)

Sostituzioni: 58′ Maistrello e Angeli per Danzi e Pittarello (C ); 65′ Favilli per Raimondo (T); 67′ Baldini e Mastrantonio per Carriero e Cassano (C ); 73′ Favasuli, Labojko e Di Stefano per Faticanti, Pereiro e Casasola (T); 80′ Magrassi per Pandolfi (C ); 82′ Boloca per Mantovani (T)

Ammonizioni: 9′ Carboni (T); 26′ Carissoni (C ); 48′ Negro (C ); 66′ Pereiro (T); 83′ De Boer