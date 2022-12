L’anno che verrà 2022 a Perugia: il trailer – Video

È ormai partito il conto alla rovescia per l’edizione 2022 de L’anno che verrà, trasmissione della Rai che accompagna gli italiani nella notte di capodanno e, per la seconda volta consecutiva, sarà in Umbria dopo essere stato ospitato nel 2021 a Terni. Non sono ancora stati comunicati i cantanti che, come da tradizione, si esibiranno sul palco né le modalità per acquistare i biglietti ma è stato diffuso nel tardo pomeriggio di martedì il trailer di presentazione.

Il trailer

Lo spot vede come colonna sonora I love you baby di Jovanotti (Aka Lorenzo Cherubini) e Bagno a mezzanotte di Elodie. La nostra Regione viene così presentata: «Il Cuore verde dell’Italia. Una terra ricca di natura, arte e storia tra paesaggi bellissimi e borghi medievali» con immagini di monumenti e spazi verdi di Assisi, Perugia e Terni. Relativamente alla serata invece viene detto: «Sta per arrivare il nuovo anno e finalmente faremo festa. Un’incredibile e indimenticabile serata da passare tutti insieme con un cast stellare». Appuntamento al 31 dicembre in piazza IV Novembre, su Rai1, RaiRadio1 o su Rai Play.

