«Lascia i Testimoni di Geova» e la picchia: condannato a Terni

Per convincere la moglie ad abbandonare, come aveva fatto lui, i Testimoni di Geova, ha scelto una strada radicale. Così radicale che gli è costata una condanna a due anni di reclusione da parte del tribunale di Terni, in base alla sentenza emessa lunedì dal giudice Dorita Fratini. L’uomo è un 74enne originario del viterbese, da anni residente a Terni. Era accusato di maltrattamenti in famiglia, a seguito delle indagini condotte dalla procura di Terni dopo la denuncia della moglie, dalla quale nel frattempo si è separato.

I maltrattamenti

Sotto la lente degli inquirenti ci sono finiti episodi che, nel corso degli anni, si sono susseguiti con pesante regolarità, fino all’agosto del 2017, tali da segnare profondamente la relazione e quindi convincere, quando ormai la misura era colma, la vittima a raccontare tutto alla polizia di Stato. In particolare si tratta di insulti, minacce, percosse – schiaffi e strattonamenti contro il muro -, umiliazioni anche di fronte ad altre persone.

Il ‘nodo’ religioso

Atteggiamenti legati probabilmente alla natura del 74enne, al suo carattere, ma pure a quell’insanabile contrasto che era emerso dopo la decisione dell’uomo di abbandonare i Testimoni di Geova. Passo a cui aveva fatto seguito il tentativo di convincere la moglie a fare altrettanto, anche bruciando i testi religiosi che c’erano in casa. Lei aveva resistito a quelle pressioni ed, anzi, aveva finito per ribellarsi ad uno stato di prostrazione che andava avanti da troppo tempo e che tanto disagio, personale e sociale, le aveva creato.

Condannato

Il tribunale ha quindi deciso per la condanna del 74enne, con pena sospesa, che ora dovrà pagare anche una provvisionale di 4 mila euro all’ex moglie, parte civile attraverso l’avvocato Raquel Grifoni, oltre ai danni che verranno stabiliti dal tribunale in sede civile. La condanna – che con tutta probablità l’uomo impugnerà in appello – è anche relativa al pagamento delle spese processuali.