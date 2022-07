Lascia il cane chiuso in auto e va al ristorante: turista umbro nei guai a Palinuro

«Non mi ero reso conto di aver messo in pericolo la sua vita». Si è giustificato così un uomo che, nella località turistica di Palinuro (Campania), ha lasciato il proprio cane in auto sotto il sole per oltre un’ora: i carabinieri della locale stazione sono intervenuti dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini. Il fatto è avvenuto venerdì e si è concluso con la denuncia del turista, originario dell’Umbria. A riportarlo è l’edizione napoletana di Repubblica.

L’sos

Il cane è stato lasciato in auto in zona Isca Santo Stefano. L’Arma, guidata dal capitano Francesco Fedocci, è intervenuta: i militari si sono subito resi conti della sofferenza del cane e hanno tentato di abbassare il finestrino del veicolo (c’erano oltre 40 gradi all’interno), già leggermente aperto. Il proprietario è stato individuato mentre stava pranzando in un ristorante. L’animale è stato liberato e rifocillato.