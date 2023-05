L’auto si ferma per farla passare. Poi riparte e la investe

Investita da un’auto pirata, ovvero che dopo averla travolta non si è fermata, lunedì mattina in via Daniele Manin a Foligno. Questa la disavventura occorsa ad una 25enne di nazionalità ucraina, residente a Foligno. Soccorsa dagli operatori del 118, la donna è stata visitata e medicata in ospedale – pur dolorante, fortunatamente non ha riportato lesioni gravi -, poi martedì ha sporto denuncia presso i carabinieri della Compagnia di Foligno. Secondo quanto ricostruito, la 25enne stava attraversando sulle strisce e l’auto in questione si è anche fermata per farla passare. All’improvviso però è ripartita, colpendola su un braccio e passandole con una ruota su un piede. Si tratterebbe di un’auto di colore dorato, con al volante un uomo – probabilmente giovane – con gli occhiali. Ora la speranza è che al sinistro facciano seguito le indagini e che riescano a identificare il conducente.

