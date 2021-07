Lavandino si spacca: 19enne rischia di morire dissanguato

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, un 19enne di Bevagna che, domenica, ha rischiato di morire dissanguato sull’Isola Polvese (lago Trasimeno). Il ragazzo si trovava all’interno di un bagno, intento a lavarsi, quando il lavabo di ceramica è caduto a terra, rompendosi in più parti. Una di queste, particolarmente affilata, lo ha colpito profondamente su una gamba, causandogli la lesione dell’arteria femorale ed altre, vascolari, gravissime. Il giovane, colpito dall’emorragia, è stato soccorso sul posto da due infermiere che si trovavano in zona e dal 118. Particolarmente lunghe e complesse le operazioni per salvargli la vita, al termine delle quali – dopo aver perso molto sangue – il 19enne è stato trasportato all’ospedale di Perugia in elicottero ed in condizioni molto gravi.

